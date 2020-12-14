 

Ученые озвучили новый прогноз относительно гибели Солнечной системы

14.12.2020, 12:46, Разное

Ученым удалось вывести новый прогноз смерти Солнечной системы. Оказалось, что ее гибель произойдет раньше — через сто миллиардов лет, хотя до момента окончательного исчезновения многие планеты покинут ее пределы из-за дестабилизации орбит.
Исследованием гибели Солнечной системы занимались сотрудники Калифорнийского университета. Воспользовавшись методом компьютерного моделирования, они установили, что через 100 миллиардов лет Солнечная система перестанет существовать.

По мере расходования своих ресурсов Солнце начнет увеличиваться в размерах, что окажет катастрофическое влияние на орбиты планет-гигантов. Так, первыми Солнечную систему покинут Сатурн и Юпитер. Этот процесс будет длиться 30 миллиардов лет. А в течение следующих 100 миллиардов из системы уйдут остальные планеты. Ранее считалось, что Солнечная система будет существовать гораздо дольше.



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