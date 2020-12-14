 

103-летний американский ветеран назвал пиво источником долголетия

14.12.2020, 12:46, Разное

Ветеран из США Эндрю Славоник, прошедший Вторую мировую войну, пояснил о том, что своим долголетием он обязан пиву. Так, в декабре ему исполнилось 103 года, но каждый день он продолжает употреблять пиво.
В честь дня рождения его сын Боб Славоник пригласил в гости других ветеранов, сотрудников пожарной службы и полицейского департамента, а также медиков. Все они поздравили ветерана, отдав ему честь. Сын Славоника, как и отец, считает, что ежедневное употребление пива Coors Light помогло ему так долго прожить.

Мировую известность Эндрю Славоник получил еще в 2018 году. Именно тогда он признался, что любовь к пиву поддерживает его долголетие. На протяжении 15 лет он в четыре часа вечера ежедневно выпивает банку пива Coors Light. Когда производитель алкогольного напитка MillerCoors узнал об этом, то сначала пригласил ветерана на завод, а после экскурсии вручил ему холодильник, заполненный любимым напитком.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / История одной детдомовки – от переезда в США к служению им

26.06 / Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд выходит замуж за актера Остина Райделла

11.10 / Мнение: Перфо́рманс от Лукашенко

26.07 / Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника

05.08 / Записки из Конечного переулка

20.11 / Мнение: О страшной угрозе для юзеров в самых популярных соцсетях

03.10 / НЛО: Сделано на Земле

05.08 / Мнение: Кратко о взяточничестве

18.07 / Индейцы о “застройщике” Аляски: «Русский купец Александр Баранов — расист и насильник»

25.07 / Дайджест британской прессы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска