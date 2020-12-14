103-летний американский ветеран назвал пиво источником долголетия

14.12.2020, 12:46, Разное

Ветеран из США Эндрю Славоник, прошедший Вторую мировую войну, пояснил о том, что своим долголетием он обязан пиву. Так, в декабре ему исполнилось 103 года, но каждый день он продолжает употреблять пиво.

В честь дня рождения его сын Боб Славоник пригласил в гости других ветеранов, сотрудников пожарной службы и полицейского департамента, а также медиков. Все они поздравили ветерана, отдав ему честь. Сын Славоника, как и отец, считает, что ежедневное употребление пива Coors Light помогло ему так долго прожить.

Мировую известность Эндрю Славоник получил еще в 2018 году. Именно тогда он признался, что любовь к пиву поддерживает его долголетие. На протяжении 15 лет он в четыре часа вечера ежедневно выпивает банку пива Coors Light. Когда производитель алкогольного напитка MillerCoors узнал об этом, то сначала пригласил ветерана на завод, а после экскурсии вручил ему холодильник, заполненный любимым напитком.