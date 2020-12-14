 

Познер обвинил США в охлаждении отношений с Россией

14.12.2020, 12:46, Разное

Известный журналист и телеведущий Владимир Позер считает, что США сами виноваты в охлаждении отношений с Россией. Он также поставил под сомнение улучшение ситуации в данном плане после прихода к власти Джо Байдена.
Как считает Познер, именно на Вашингтоне лежит вина в заметном охлаждении американско-российских отношений. Для сближения двух стран нужна политическая воля властей, должна быть востребованность в данном процессе со стороны простых граждан. Пока США станет рассматривать РФ как государство, которое отказалось подчиняться им, то будут складываться такие отношения, как сейчас.

В предвыборном штабе Джо Байдена оценили отказ Верховного суда рассмотреть иск Техаса по поводу отмены результатов проведенных выборов сразу в нескольких штатах. Представители демократа заявили, что такое решение государственных органов являлось вполне ожидаемым, пишет портал «Политэксперт».



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