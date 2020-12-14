В России обновились правила оформления больничных

14.12.2020, 12:44, Разное



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Листок нетрудоспособности в бумажном виде оформляется в медицинском учреждении при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для электронного больничного потребуется еще и СНИЛС.

Нововведения коснутся также порядка оформления больничного для родителей с детьми. Теперь в случае болезни ребенка оплачиваемый период листка нетрудоспособности составит не более 15 дней. Если он оформляется в электронном виде, то в случае заболевания троих детей достаточно будет одного документа. Бумажный листок выдается один на двоих детей и второй — на третьего ребенка. Кроме того, если один родитель находится в декрете, другой член семьи теперь сможет взять больничный по уходу за больным ребенком, чтобы иметь возможность помогать супругу.

В правила также добавлены новые случаи оформления листка нетрудоспособности по беременности и родам. Если беременность многоплодная и роды произошли на 22-28 неделе, продолжительность больничного составит 194 дня. При рождении мертвого ребенка или прожившего не дольше 168 часов женщине также полагается больничный.

В случае угрозы распространения заболеваний, которые представляют общественную опасность, оформить больничный можно дистанционно с помощью телемедицины. Минздрав также наделил правом выдавать больничные все медицинские организации, имеющие лицензию, а также фельдшеров и врачей. В то же время врачи скорой помощи оформлять больничный не могут.

Новые правила также облегчили жизнь россиян, которые трудятся на двоих работодателей — теперь можно не получать больничный лист дважды, а оформлять его в электронном виде и просто отправить номер. Право на получение листка нетрудоспособности предоставлено руководителям организаций с единственным учредителем и священникам, приговоренным к лишению свободы или исправительным работам.

Ранее в правительстве РФ сообщили о том, что с 2022 года в РФ будет введен новый порядок выплаты больничных и материнских пособий, согласно которому все денежные средства будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.

Эта система уже действует в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» с 2012 года в некоторых регионах, в 2020 году к нему присоединились 77 из 85 субъектов РФ. Теперь в правительстве планируют внедрить эту практику по всей РФ и сделать ее еще удобнее. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного больничного, никаких заявлений не потребуется.