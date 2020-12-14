 

После “Танцев со звездами” Санина показала, как проводит время с маленьким сыном

14.12.2020, 12:32, Новости дня

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss, занявшая второе место на шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Юлия Санина обнародовала в Instagram фото, сделанные на отдыхе. Она запечатлена катающейся на качелях вместе со своим сыном Даниилом на берегу моря.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Также она показала снимки, сделанные на фоне огромного аквариума.

“Я могу показать тебе мир”, – написала она.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

“Плавати косаткою, заплющивши очі,
Торкатися п‘яткою дна
І злітати вверх,
Падати у хвилі. Одна,
Велика і сумна,
Вона співає про поля за небокраєм,
Яких, на жаль, ніколи не пізнає,
Про міста під дощами,
Про космічнії храми,
Про людей із палкими
І живими серцями”, – процитировала Санина собственную песню “Косатка”.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Супруг Саниной, креативный продюсер The Hardkiss Валерий Бебко поделился в Instagram снимками, сделанными на той же локации.

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Публикация от Валерий Бебко (@val_bebko)

Санина родила сына Даниила 21 ноября 2015 года.

Отношения с Бебко у Саниной начались в 2009 году. Они поженились в 2011-м. До 2014-го пара не разглашала свои отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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