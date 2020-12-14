“Дія” начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства. В Камбине рассказали, как воспользоваться услугой

14.12.2020, 12:19, Новости дня

14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, написал он.

“Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря. Сделать это можно на портале Действие в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел “Услуги”. Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных”, – рассказал премьер.

На сайте “Дії” обнародовали детальный алгоритм подачи заявки с помощью портала и приложения.

Пользователям приложения:

Необходимо авторизоваться через “Приват24”, Monobank, или BankID Нацбанка.

В разделе “Услуги” нажать “Получить помощь”.

“Дія” автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Затем нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.

Затем придет уведомление об обработке заявления.

Тем, кто подает заявку на портале нужно:

Иметь валифицированную электронную подпись для авторизации в портале.

Зарегистрироваться или авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе “Услуги” выбрать “Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам”.

“Дія” автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердить свое текущее место работы.

Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.

Проверить и отправить заполненное заявление.

Затем придет уведомление об обработке заявления.

Также Министерство цифровой трансформации обнародовало видео-инструкцию подачи заявки в приложении.

ВИДЕОВидео: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

По состоянию на 14 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 900 тыс. человек, более 506 тыс. пациентов выздоровели, а умерло 15,2 тыс.