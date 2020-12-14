 

“Катя, рожай!” Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке

14.12.2020, 12:25, Новости дня

Украинская актриса Ольга Сумская, отвечая на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей о том, не жалеет ли она, что в свое время не родила третьего ребенка, посоветовала ей не терять времени, чтобы успеть в третий раз стать мамой.

“Это я тебе скажу, Катя, не теряй времени, рожай!”– заявила она.

По словам актрисы, в жизни все нужно делать вовремя.

“Ты уже оправилась, дети в школу пошли, в институт, а так хочется! Но уже года”, – подытожила она. 

Осадчая оставила призыв Сумской без комментариев.

Сумская замужем за актером Виталием Борисюком. Супруги вместе с 1996 года. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у сумской есть 30-летняя дочь Антонина Паперная.

В ноябре 2020 года Сумская призналась, что когда ее младшей дочери Анне исполнилось три года, она потеряла ребенка – по словам актрисы, выкидыш случился на раннем сроке беременности. 

Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У ведущей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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