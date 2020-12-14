“Большое строительство” спасло экономику Украины от спада и обеспечит ее рост в будущем – СМИ

14.12.2020, 12:23, Новости дня

Позитивный эффект от президентской программы “Большое строительство” не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

По данным экономистов, общий объем антикризисных мер, принятых украинским правительством в этом году, равняется 111,2 млрд грн (2,8% ВВП). Из этой суммы самая крупная доля приходится на развитие инфраструктуры – 40,1 млрд грн.

Инфографика: delo.ua

Опыт других стран показывает, что значительные вливания в строительство школ, больниц и дорог позволят Украине выйти из нынешнего кризиса и обеспечить рост экономики в дальнейшем, считают авторы публикации.

“Еще в период предыдущего мирового кризиса 2008–2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса”, – отмечается в статье.

Позитивный эффект от “Большого строительства” заметен уже по итогам этого года и если бы не уже предпринятые меры в рамках “Большого строительства”, нынешний кризис мог бы быть глубже, пишут журналисты со ссылкой на исследование.

Инфографика: delo.ua

“Если бы в четвертом квартале деньги “Большого строительства” были бы направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря президентскому инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке всего лишь 3,7%”, – сообщается в исследовании.

Экономисты уверяют, что позитивное влияние программы сохранится и в дальнейшем. Так, например, за этот год Украина смогла подняться на 20 позиций в общемировом рейтинге качества дорог — со 146 до 126 места.

Инвестиции в инженерные сооружения и дорожную инфраструктуру влияют на ВВП на душу населения среди экономически активного населения Украины – на 1 млрд долларов таких инвестиций приходится $607 на душу населения. Рост индекса качества дорог всего на один пункт способствует приросту в $1,611 ВВП на душу населения, подчеркивает Ukraine Economic Outlook.

“При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10–15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста”, – заключают экономисты.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявил, что “Большое строительство” в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки в 5%.