Эпидемия коронавируса поставила под угрозу будущее лондонских кэбов

14.12.2020, 12:28, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса и введения карантина в Лондоне тысячи водителей знаменитых чёрных кэбов остались без работы, пишет France 2. В результате тысячи машин отныне пылятся на парковках, а их владельцы, сдающие кэбы в аренду таксистам, терпят убытки, передаёт телеканал. Как отмечается в репортаже, многие профессионалы отрасли не надеются на улучшение ситуации и уже меняют сферу деятельности.

Трудно представить более символичную отрасль поставленной на паузу британской экономики. На этой парковке на окраине Лондона выстроились 180 брошенных автомобилей- такси, таких же, как тысячи других в столице. Арендовавшие их водители расторгли свои договоры ввиду отсутствия пассажиров. Black Cabs никогда ещё не переживали подобного кризиса.

Улицы тоже опустели — даже торговая Оксфорд-стрит или деловой квартал Сити. Водитель с тридцатипятилетним стажем Стив Макнамара тоскует по пробкам.

СТИВ МАКНАМАРА, водитель такси: Обычно в этот час здесь, возле Букингемского дворца, должны были бы быть тысячи туристов. Он продолжает периодически водить такси, но в его профсоюзе восемь из десяти водителей больше не садятся за руль — не рентабельно. Вся их прибыль исчезла.

СТИВ МАКНАМАРА: Мы приходим на помощь обанкротившимся членам, которые рискуют лишиться домов по договорам займа. Некоторые уже даже не в состоянии прокормить свою семью.

Этот кризис ударил по отрасли в худший из возможных моментов: сразу после серьёзных вложений в переустройство автомобилей такси в электромобили. Этот бизнесмен в прошлом году купил двести таких машин, чтобы сдавать их в аренду водителям. Тридцать миллионов евро чистого убытка на сегодняшний день.

АШЕР МОЗЕС, президент компании Sherbet London: До эпидемии коронавируса 97% моих такси сдавались в аренду, а в конце марта эта цифра составила 0%. Мы приложили все усилия, чтобы подняться до 93%, но из-за повторного карантина наши показатели снова упали до 40%.

Предприниматель хочет верить в возобновление активности, когда город вернётся к нормальной жизни. Однако большинство профессионалов готовятся к невосполнимым потерям. Некоторые уже сменили профессию — по крайней мере, временно, как эта женщина-водитель. Вот она в марте, в первый день карантина. В социальных сетях она сообщила о своём беспокойстве.

ДЭЙЛ ФОРВУД, водитель такси в Лондоне: Это очень грустный день. Вот, что наделала эпидемия коронавируса.

Отныне такси служит ей не для перевозки пассажиров, а для поездок в супермаркет — к новому месту работы.

ДЭЙЛ ФОРВУД: Также как и я, многие водители такси стали доставщиками для огромного числа предприятий торговли.

Никто сегодня не знает, до какой степени кризис в сфере здравоохранения изменит пейзаж лондонских такси, но его последствия уже довольно значительны. С марта, количество зарегистрированных лицензий, необходимых для работы, сократилось с девятнадцати до пятнадцати тысяч. Другими словам, почти каждое четвёртое такси исчезло.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2020 года.