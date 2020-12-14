Запрет Лондона на вылов рыбы станет катастрофой для рыбаков Европы

14.12.2020, 12:26, Новости дня

Запрет Великобритании на добычу рыбы в своих водах и контроль за его исполнением с помощью военного флота станет катастрофой для европейских и, в частности, французских рыбаков, передаёт France 3. В случае «жёсткого брексита» Соединённое Королевство окончательно разорвёт все связи с Евросоюзом и получит полный контроль над зоной в проливе Ла-Манш, где сейчас добывают рыбу множество государств.

Ультиматум истекает через 24 часа и по-прежнему угрожает отсутствием договорённости по брекситу. Сценария выхода без сделки особенно опасаются наши французские рыбаки. Как бы то ни было, Королевские ВМС объявили, что готовы защитить британские воды, если дела пойдут по такому сценарию. Ситуацию прояснит наш корреспондент в Лондоне Матьё Буассо.

МАТЬЁ БУАССО, Лондон (Соединённое Королевство): Добрый вечер. Это решение, которое не улучшит обстановку на переговорах. Соединённое Королевство проинформировало, что четыре военных корабля, каждый длиной 80 метров, будут готовы с 1 января помешать европейским рыбакам вести деятельность в британских водах. На данный момент эта богатая рыбой зона разделена между многими государствами, однако Лондон хочет получить над ней полный контроль — и у него будет на это право, как только связи с Евросоюзом будут окончательно разорваны. Для рыбаков соседних государств, и особенно французских рыбаков, это стало бы катастрофой. В любом случае, Соединённое Королевство демонстрирует свою неприступность по этому вопросу, который отравил переговоры по брекситу. В теории последний срок для нахождения компромисса истекает завтра. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что, весьма вероятно, стороны не придут к соглашению.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2020 года.