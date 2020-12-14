Мнение: Возможно, что Турция может вмешаться в конфликт на Донбассе и в Крыму. Каким образом?

14.12.2020, 12:21, Разное

После недавнего успеха Азербайджана против армянских сил в спорном регионе Нагорного Карабаха, украинские СМИ гудят о том, что украинская армия планирует (?) вернуть восточный Донбасс под свой контроль, при помощи турецких TB2. Сегодня считается, что именно дроны TB2 изменили правила игры в азербайджано-армянской войне.

Наблюдатели спрашивают, может ли Украина повторить пример Карабаха, чтобы вернуть территории, которые она потеряла в 2014 г. В некоторых сообщениях говорилось о том, что Украина может использовать эти БПЛА для наблюдения за Крымом и Керченским проливом.

Во время визита в Турцию 2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не пытался скрыть ожидания Киева от Анкары. Он сказал, что его страна ожидает, что Анкара возьмет на себя “ведущую роль” в крымском конфликте, указав на исторические связи Крыма и Турции.

Все более милитаризованные отношения между Анкарой и Киевом неизбежно приводят Турцию к более активному вовлечению в конфликт между РФ и Украиной. Стремясь уравновесить господство РФ на Черном море, Турция уже давно пыталась улучшить свои отношения с Украиной, и эта политика также соответствовала целям НАТО по увеличению своего влияния в Черноморском регионе.

Конфликт стал катализатором укрепления оборонных связей между Анкарой и Киевом. Некоторые также рассматривают это сотрудничество, с помощью которого Анкара оказывает давление на Москву, как возмездие за усилия РФ по подрыву действий Турции в войнах в Ливии и САР.

Основу для передового военного сотрудничества между двумя странами заложил ряд военных сделок в 2015 г, под председательством Петра Порошенко.

В 2018 г, Украина закупила шесть беспилотников TB2, три наземных терминала данных и 200 высокоточных ракет по контракту на 69 млн$.

Не смотря на то, что Владимир Зеленский, выступал за политическое решение нерешенных вопросов, путем диалога с РФ, Киев продолжал развивать военное сотрудничество с Анкарой, подписав новый пакет соглашений о военном сотрудничестве между двумя странами в 2019 и 2020 гг. страны подписали соглашение о военном и финансовом сотрудничестве 3 февраля и рамочное военное соглашение 16 октября во время визита Зеленского в Турцию.

В ноябре 2020 г, командующий ВС Руслан Хомчак объявил, что Киев рассматривает возможность покупки дополнительных пяти БПЛА Bayraktar в 2021 г. Кроме того, Киев за последние два года поставил 12 турбовинтовых двигателей АИ-450Т для турецких беспилотников Akinci.

Еще одна важная веха в этом году: украинский государственный оборонный производитель и турецкая компания Baykar Makina, производитель беспилотников Akinci и Bayraktar, решили создать совместное предприятие, которое позволит Украине производить до 48 боевых дронов Bayraktar TB2 внутри страны. Многие считают, что проект может помочь Турции обойти возможные санкции Запада в отношении продажи оружия.

Украинская армия впервые провела испытания дронов TB2 в Хмельницком в марте 2019 г. После успеха в ливийском, сирийском и карабахском конфликтах, беспилотники TB2, похоже, занимают центральное место в военной стратегии Украины.

Командующий ВВС Турции посетил Киев в начале ноября, чтобы обсудить со своими украинскими коллегами способы активизации сотрудничества по дронам TB2 и обучения операторов дронов.

19 ноября Украина отправила ТБ2 на авиабазу Краматорск для дополнительных испытаний. 27 ноября украинская армия провела учения в р-не Азовского моря, чтобы проверить возможности беспилотников В некоторых новостях утверждалось, что 23 ноября дроны также были отправлены в разведывательные полеты возле Крыма.

Процветающее сотрудничество между Анкарой и Киевом и слухи об использовании турецких беспилотников в российско-украинском конфликте стали предметом пристального внимания российских СМИ. Армяно-азербайджанская война в спорном Нагорно-Карабахском регионе, стала примера для украинских генералов, которые внимательно наблюдали за тактикой азербайджанских подразделений в регионе. Российской стороне, нужно быть обеспокоенной тем, что уроки Карабаха могут вдохновить украинскую армию на военную операцию на Донбассе.

Недавнее размещение Украиной танков, бронетехники, зенитных систем и реактивных гранатометов возле Донбасса еще больше должно усилить эти опасения, поскольку турецкие беспилотники TB2, взлетающие с авиабазы ​​Краматорск примерно в 80 км от Донбасса, могут легко поразить пророссийские сепаратистские позиции в регионе. Помимо турецких беспилотников, 2 декабря Украина объявила, что американские боевые дроны MQ-9 Reaper дебютируют в украинском небе во время военных учений.

Турция также направила военных советников на Украину. В будущем может получиться так, что станет понятно, что две страны работают над планом восстановления контроля над Крымом вместе с Донбассом и что Турция может отправить сирийских наемников для поддержки украинских сил.

Некоторые считают, что украинская армия может вернуть себе контроль над Луганском и Донецком, указывая на то, что силы действующие там, не имеют надлежащей системы ПВО. Однако в этих аргументах не учитывается российский фактор. Русские начали называть Луганск и Донецк “новой Россией”. В отличие от Армении, Донбасс граничит с РФ, и Москва сильно укрепила эту границу. Кроме того, РФ предоставила российское гражданство почти миллиону жителей обоих регионов. Москва вмешалась в конфликт под предлогом защиты своих граждан. Кремль может использовать ту же тактику в случае возможной операции на Донбассе. Владимир Путин также открыто заявил, что Москва не допустит военного вмешательства Украины в Донбасс.

Между тем, российские СМИ гудят от предупреждений о возможном движении Донбасса по инициативе Карабаха.

Зеленский, на которого оказывают давление не только украинские националисты, готовится к войне на Донбассе при поддержке Турции. У РФ же есть несколько причин, чтобы предотвратить такое вмешательство, и она может легко это сделать, поэтому украинские официальные лица захотят оценить реакцию РФ, прежде чем начинать такую ​​операцию.

Также, Украина будет ожидать более конкретной поддержки от администрации Байдена в отношении Крыма и Донбасса. Эрдоган также надеется быть на одной волне с новой администрацией, по крайней мере, по Украине, поскольку ожидается, что новая администрация займет более жесткую позицию в отношении Анкары по более спорным вопросам.