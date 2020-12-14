У Дональда Трампа обнаружили антитела к «Новичку»

14.12.2020, 12:23, Разное

В крови американского президента нашли антитела к боевому отравляющему газу из группы «Новичок».

Такими результатами поделились шведские, немецкие и французские врачи, которые вместе с американскими коллегами лечили Трампа от коронавируса.

— Этот старый придурок Байден вступил в сговор с русскими, чтобы вывести меня из игры, — написал президент США в Твитере. — Перед дебатами он ошивался около моей гримерке и, видимо, вместо своего ануса смазал «Новичком» мою дверную ручку. Но, как видите, я жив, прекрасно себя чувствую и готов размазать этого подонка в ноябре на выборах.

Шведские врачи также сообщили СМИ, что у Трампа восстановилась потенция.

– Его эректильный возраст теперь где-то в районе 30 лет, — сообщила доктор Астрид Линдгрен.

Появившейся информацией крайне обеспокоена первая леди Мелания Трамп, рассказали CNN несколько источников в Белом доме.

Между тем Дональд Трамп пригласил Алексея Навального возглавить свой предвыборный штаб: «У этого российского ушлепка, по всей видимости, тоже есть антитела к «Новичку», поэтому я бы хотел видеть его в своей команде».

Трамп пообещал, что предложит Навальному пост министра по связям с ОЗХО, ВОЗ, ВАДА и «прочим мудачьем» (цитату по твиту) в своём новом правительстве, которое будет сформировано по итогам выборов президента США.

ИА “Интерсакс”