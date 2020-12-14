Чиновников освободят от ответственности за коррупцию при подтверждении диагноза «клептомания»

14.12.2020, 12:07, Разное

В комитете Государственной думы по борьбе с коррупцией завершилась разработка пакета поправок, в соответствии с которыми государственный служащий освобождается от ответственности по медицинским показателям, в частности, если ему будет установлен диагноз « клептомания ».

– Сажать в тюрьму или отнимать у человека имущество, если он болен, не гуманно. Тем более, с недавних пор клептомания официально признана ВОЗ болезнью. Человек, обладая внушительными денежными средствами, испытывает чрезмерное чувство стыда и страха, что через некоторое время приводит к психологическому срыву и требует качественной терапии. Такие люди не осознают реальной действительности, к ним нужен особый подход, поэтому во избежание обострений конфискация найденных средств производиться не будет, а чиновники будут признаны потерпевшими, которым необходимо лечение, а не тюремное заключение, — прокомментировал инициативу депутат Василий Скворцов.

Также в пакете поправок присутствует законопроект об обязательной реабилитации чиновников с клептоманией . Медики рекомендуют для лечения принудительно отправлять больных на отдых в страны с жарким, преимущественно тропическим климатом. Средства для этого будут выделены из статей бюджета на медицину. Закон закрепляет за каждым чиновником-клептоманом сохранение рабочего места и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Для борьбы с коррупцией все справки о наличии клептомании будут выдавать в сети государственных сертифицированных центров. На их строительство выделят 2 млрд рублей.