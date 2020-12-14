Мнение: Подвал

14.12.2020, 12:00, Разное

Песков на днях опроверг "слухи" о бункере Путина и о том, что президент практически безвылазно в нем сидит. Путин работает в резиденции в Ново-Огарево, – заявил Песков. Никакого бункера нет.

Скорее всего, Песков солгал. Как обычно. Есть достаточно много съемок, где оператор не сумел выдержать нужный ракурс, и в кадр попадали детали, по которым можно точно утверждать о том, что съемки Путина ведутся из какого-то временного и наспех построенного убежища. Приклеенный скотчем к скользкому пластиковому полу кабель (почему скользкому – потому что колесики на дешевом офисном кресле Путина тоже пришлось обмотать скотчем, чтобы оно не "ездило"). Несколько раз попадались кадры, где виден какой-то сугубо утилитарный интерьер за пределами сколоченного из фанерки "кабинета" Путина.

В любом случае интерьер убежища настолько убог, что совершенно не вяжется с уверениями о работе в Ново-Огарево. Часы на запястье любого российского губернатора стоят дороже всего убранства этой с позволения сказать "резиденции".

Что это за помещение, где оно находится – в общем-то, неважно. В конце концов, Гитлер тоже сугубо формально под конец находился в Берлине, хотя, мягко говоря, интерьер окружающего его под конец жизни пространства тоже был не слишком парадным

Откровенно говоря, совершенно без разницы, из какого подвала в конце концов вынесут и зароют тело очередного диктатора. Они в большинстве своем заканчивают всегда примерно одинаково – либо возле сточного коллектора в ливийской пустыне, либо в подвале, либо вот в такой фанерной "резиденции". То, что пресс-секретарь безбожно лжет по поводу и без – тоже входит в новую нормальность, ничего удивительного. В данном случае интересны лишь причины, по которым Путина срочно пришлось прятать не столько от народа, сколько от преданной ему номенклатуры.