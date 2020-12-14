 

В сети опубликована “неофициальная” рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми

14.12.2020, 11:58, Разное

Обычно каждое Рождество королевская семья Великобритании встречает в поместье Сандрингем: с утра они полным составом идут в местную церковь, а после праздничной службы отправляются на закрытый ланч и поздравляют друг друга. Но в этом году традицию решила нарушить сама королева Елизавета II и принц Филипп, которые будут встречать праздник в Виндзорском замке и в одиночестве. Соответственно принц Уильям и Кейт Миддлтон также могут остаться в своем поместье Анмер-холл вместе с детьми и отметить Рождество узким кругом. Но одно остается неизменным – все так же в преддверии праздника монархи представляют свои рождественские открытки. И если “официальную” открытку Уильям и Кейт еще не выпустили, то “неофициальную”, предназначенную для сотрудников службы здравоохранения, уже подготовили.

На открытке Уильям, Кейт, Джордж, Луи и Шарлотта запечатлены на фоне поленницы – никаких елок, гирлянд, снега и прочей праздничной атрибутики. О зиме напоминают только свитеры героев. На обратной стороне написано: “Каждому потрясающему сотруднику Национальной службы здравоохранения. Желаем вам счастливого Рождества и Нового года”. Открытка была опубликована в Instagram одним из тех, кому она предназначалась. 

В таком же составе, как и на праздничной карточке, семейство на днях вышло на красную дорожку, посетив рождественский спектакль-пантомиму в театре London Palladium.



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