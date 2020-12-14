 

Россиянам покажут полное солнечное затмение в прямом эфире

14.12.2020, 11:52, Разное

Московский планетарий запустит для россиян прямую онлайн трансляцию полного солнечного затмения, которое произойдет уже в понедельник. Она будет доступна на официальном ютуб-канале учреждения.

Увидеть редкое явление вживую в России не удастся, за ним можно будет наблюдать только из стран южного полушария Земли. Комментировать происходящее будет старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, который расскажет зрителям о видах и причинах затмения. Трансляция начнется в 17:25 по московскому времени, передаёт телеканал “360”.



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