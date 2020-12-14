 

В Сочи охранник разбил машину клиента за отсутствие маски

14.12.2020, 11:52, Разное

В Сочи охранник одного из сетевых магазинов разбил лобовое стекло машины покупателя из-за того, что тот зашёл в помещение магазина без маски. При этом пострадал не только автомобиль, но и сам его владелец.

Инцидент произошел на Тоннельной улице. Потерпевший рассказал, что сотрудники магазина отказались продавать ему товар из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. После этого он направился к своему автомобилю, где находилась маска. За ним проследовали два охранника, один из которых ударил по машине кулаком. Осколки стекла попали водителю в лицо, из-за чего ему пришлось обратиться в травмпункт. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщает телеканал “360”.



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