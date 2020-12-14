Хлебопечение позволило людям одомашнить дрожжи

14.12.2020, 11:50, Разное

Ученые пришли к выводу, что за все время использования дрожжей в кулинарии человечеству удалось одомашнить этот организм. Проявился данный процесс в том, что дрожжи фактически обособились в две отдельные группы.

Когда речь идет об одомашненных животных, то обычно упоминаются кошки или собаки. Дрожжи в свою очередь никогда таковыми не считались, хотя люди повлияли на эволюцию этих грибов. Так, хлебные дрожжи Saccharomyces cerevisiae разделились на две группы. Первую в основном используют в промышленном производстве выпечки, вторую — в домашних условиях.

Промышленные штаммы дрожжей отличаются от домашних скоростью брожения, этот процесс у них наступает гораздо быстрее. А вот заквасочные дрожжи из-за большого количества копий генов, отвечающих за метаболизм мальтозы, ферментирует медленно, это помогает заквасить тесто. Стоит отметить, что дрожжи используются в пивоварении, но исследователи считают, что именно хлебопечение помогло их «одомашнить».