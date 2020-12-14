 

Названы условия досрочного выхода на пенсию в 2021 году

14.12.2020, 11:50, Разное

Елена Бибикова, зампред Комитета Совфеда по социальной политике, пояснила об условиях досрочного выхода на пенсию в 2021 году. Это право имеют граждане, работающие продолжительное время в опасных и вредных условиях, медики и педагоги.
На досрочный выход на пенсию могут претендовать многодетные мамы, круг которых власти расширили. Получать социальное пособие будет женщина, родившая минимум трех, четырех детей и воспитывшая их до восьми лет. Что касается медицинского персонала и педагогов, то у них должен быть наработанный трудовой стаж.

В РФ для большинства граждан поменялся возраст выхода на пенсию. В этом году по возрасту социальное пособие назначается в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. В следующем году сроки сдвинутся еще на год соответственно, пишет портал Nation News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что увеличила губы

21.11 / «Мечтайте!»: Анастасия Ивлеева поделилась историей успеха

15.11 / Мнение: Ни хера себе…!

17.09 / Новой ведущей «Дома-2» станет Мария Захарова

16.09 / Рита Дакота показала в Сети пикантные снимки под душем

13.12 / Два камня среди костей возродили споры о времени прибытия первых людей в Америку

20.10 / Мнение: Бои за Зангелан

04.08 / Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья

29.07 / Стариков прокомментировал жалобы Киева в ООН на проведение парада в Севастополе

18.08 / Легкоступова сделала пластическую операцию на сбережения Фирсова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска