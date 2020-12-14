Названы условия досрочного выхода на пенсию в 2021 году

14.12.2020, 11:50, Разное

Елена Бибикова, зампред Комитета Совфеда по социальной политике, пояснила об условиях досрочного выхода на пенсию в 2021 году. Это право имеют граждане, работающие продолжительное время в опасных и вредных условиях, медики и педагоги.

На досрочный выход на пенсию могут претендовать многодетные мамы, круг которых власти расширили. Получать социальное пособие будет женщина, родившая минимум трех, четырех детей и воспитывшая их до восьми лет. Что касается медицинского персонала и педагогов, то у них должен быть наработанный трудовой стаж.

В РФ для большинства граждан поменялся возраст выхода на пенсию. В этом году по возрасту социальное пособие назначается в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. В следующем году сроки сдвинутся еще на год соответственно, пишет портал Nation News.