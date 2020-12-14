Мнение: Воровать невыгодно

14.12.2020, 11:44, Разное

Многие полагают, будто у них нет денег только потому, что они «не воруют». Дескать, вот если бы мы воровали, так тогда бы уж были наверное богаты.

И простая логика, и многочисленные примеры из жизни доказывают, что воровать не выгоднее, чем играть в азартные игры. Если джентльмен удачи забудет про криминал, если он будет честно работать и каждый месяц относить ползарплаты в казино, шансов разбогатеть у него будет больше, а вреда себе и обществу он нанесёт гораздо меньше.

Некоторым ворам везёт, это правда. Однако основная масса воров проигрывает, причём не только в моральном и психологическом плане, но и сугубо материально, в деньгах и в удовольствиях.

Вот типичный пример. Мошенница из Британии открыла пекарню, заявив, что это якобы государственный проект по поддержке бывших преступников. Она брала у людей деньги, обещая вернуть им вдвое больше за счёт государственных субсидий, но ничего в итоге не возвращала. Общий ущерб составил 60 тысяч фунтов, а в итоге её присудили к двум годам и трём месяцам тюрьмы:

https://lenta.ru/news/2020/12/12/chudo_pekar/

Из статьи следует, что всего она «работала» около двух лет, и сидеть она тоже будет два года: итого четыре года сначала нервной и суетливой, а потом скучной и тяжёлой жизни. Делим 60 тысяч фунтов на четыре года и получаем приблизительно 1600 фунтов в месяц.

Если бы мошенница пошла работать учителем в школу, — а мы знаем из обстоятельств преступления, что умение увлечь аудиторию у мошенницы присутствует, — она бы зарабатывала около 2300 фунтов в месяц, причём ей не пришлось бы ни ждать каждый день разоблачения, ни слоняться в полосатой робе по тюремному двору.

Это стандартная, классическая история преступника. На одного «успешного» жулика или бандита, натужно сорящего деньгами в безвкусном ресторане, приходится сотня проигравших, которые вроде и пытались грабить-воровать, но заработали в итоге меньше, чем если бы они честно работали водителями или охранниками.

Тут мы имеем дело с классическим бичом человечества, неумением смотреть в завтрашний день и в завтрашний год. Идея украсть миллион рублей кажется соблазнительной людям с короткими мыслями. Однако если вспомнить, что семья из двух россиян со средней зарплатой зарабатывает за 10 лет двенадцать миллионов рублей, идея поставить на кон нормальную жизнь ради одного миллиона уже не будет выглядеть разумной.

Сравнив двух братьев предпенсионного возраста, — скучного работягу и рискового джентльмена удачи, — мы почти всегда обнаружим, что работяга выиграл даже с сугубо материальной точки зрения: выяснится, что он за свою карьеру и больше заработал, и получил больше чисто гедонистических удовольствий типа хороших ужинов и морских отпусков.

Впрочем, разумеется, всё вышесказанное относится к современной России, в других странах ситуация может быть иной. Вот, к примеру, свежая новость — рабочие устроили бунт на фабрике по сборке Эппл в Бангалоре, так как им не выплатили их копеечную зарплату:

https://twitter.com/IndianExpress/status/1337730427985874944

Многие привычные для нас стратегии в Индии не работают: там много бедности, большая безработица, там до сих пор сильно эхо кастовой системы. Возможно, в Индии стратегия «работай и копи» менее эффективна, чем стратегия «делай визу и уезжай»: я недостаточно хорошо знаю эту страну, чтобы утверждать что-либо наверняка. Хорошо, что нам с вами повезло жить в России, в стабильной и развитой капиталистической стране.