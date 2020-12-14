 

“Вынула импланты”, “Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного”, “Милый пуделек”. Каменских станцевала перед камерой

14.12.2020, 11:38, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram ролик, в котором предстала с пышными волосами, в камуфляжных брюках, белом топе и светло-оливковом болеро.

“Веселиться” – написала она.⠀

В ролике на заднем плане также танцует мужчина с длинными волосами и в шапке.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали ролик.

“Настя, тот чувак сзади ну очень крутой! Осторожно!” – заявила oksanatanasiv2508.

“Милый пуделек”, – написал sergeiamerikanets.

“А сиси где?” – спросил barra174.

“Вроде как вынула импланты”, – ответила mariana_klb.

“У нее были импланты? Да вы что? У нее же свои норм. Тут просто топ неудачный”, – написала victoria_beauty89.

“Бред не несите. Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного”, – высказалась mariaalecksandrova.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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