Тихановская разочаровалась в политиках Евросоюза. Оппозиционерку не устраивает их вечная обеспокоенность

14.12.2020, 11:38, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская пожаловалась на европейских лидеров из-за промедления введения экономических санкций. Свое отношение к политикам из Евросоюза она выразила в интервью изданию New Yorker 13 декабря.

Тихановская призналась, что когда была простым обывателем, она верила в близость Европы и силу ее лидеров. Теперь оппозиционерка видит только выражение озабоченности и солидарности, а на самом деле бездействие.

По ее словам, уже несколько месяцев “медленно и сложно” прорабатывается вопрос введения экономических санкций. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию, что болезненно для Беларуси, констатировала она.

Европа провозглашает верховенство прав человека, но в соседней стране это явно не соблюдается. Все, что делают лидеры – это выражают беспокойство, заявила Тихановская.

В ответ на вопрос журналиста издания, что именно нужно сделать в Беларуси, Тихановская заявила о необходимости расширить список индивидуальных санкций. В нем должны быть директора школ, в которых фальсифицировали результаты президентских выборов, сотрудники МВД, начальники тюрем и директора больниц, увольняющие врачей за их мнение.

Также нужно, чтобы Евросоюз ввел санкции против крупных государственных предприятий “Нафтан”, “Беларуськалий” и “Гродноазот”. В частности, по мнению Тихановской, надо временно перестать покупать у них продукцию, а также поставлять сырье и запчасти.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал до сих пор считающий себя президентом страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.