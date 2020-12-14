 

Более тысячи человек были травмированы из-за гололеда в Киеве на выходных

14.12.2020, 11:38, Новости дня

В Киеве 12 и 13 декабря из-за гололеда травмы получили 1369 человек. Об этом в комментарии “Укринформу” 14 декабря сообщила руководитель пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская.

12 декабря из-за гололеда травмировались 947 человек (832 взрослых, 115 детей), а 13 декабря – 422 (375 взрослых, 47 детей). 

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движения транспорта: “Укрзалізниця” сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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