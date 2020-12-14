 

Выброшенные маски и перчатки подрывают усилия Калифорнии по борьбе с пластиковым мусором

14.12.2020, 11:34, Новости дня

Загрязнение окружающей среды средствами индивидуальной защиты стало ещё одним побочным эффектом пандемии коронавируса, пишет Washington Post. В Калифорнии, где уровень ношения масок достаточно высок, это превратилось в серьёзную экологическую проблему, отмечает издание. По словам газеты, попадающие в океан маски и перчатки серьёзно подорвали усилия властей штата по борьбе с пластиковыми отходами.


Reuters

Помимо экономического краха, разрыва в образовании, депрессии, вызванной одинокой жизнью, появился еще один нежелательный и потенциально стойкий побочный эффект пандемии коронавируса: маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки и другие “«средства индивидуальной защиты», предназначенные для спасения жизней, поммо прочего, загрязняют окружающую среду, констатирует Washington Post.

С начала пандемии маски стали обязательным предметом гардероба амриканцев, особенно на побережье Калифорнии, где уровень их ношения высок, отмечает издание. Однако многие относятся к новому аксессуару небрежно. В результате, маски и другие предметы оказываются на тротуарах, скатываются в ливневые стоки, переносятся ветром на пляжи и попадают в Тихий океан и его заливы. Всё это, к тому же, происходит незадолго до традиционного сезона дождей, который смывает городской мусор в море — он должен начаться в этом месяце.

По словам газеты, многие маски, включая наиболее распространенную хирургическую, содержат пластик, который загрязняет экосистему океана и нарушает морские пищевые цепочки. Таким образом, в эпоху Сovid-19 ещё одна форма массово производимого человеком продукта проникает в места, где люди не живут, подчёркивает издание.

«Каким бы ни был продукт, это новая, дополнительная пластиковая угроза», — считает заместитель директора образовательной программы по охране природы в Центре морских млекопитающих на мысе Марин Адам Ратнер.

Хотя пока ни одно животное в этом году не пришлось спасать после того, как оно запуталось в средствах защиты, главной проблемой является степень загрязнения, учитывая, что океанский мусор представляет наибольший риск для восстановления популяций находящихся под угрозой исчезновения морских животных, отмечает эксперт.

Исследование, опубликованное прошлым летом в журнале Environmental Science & Technology, показало, что в мире ежемесячно используется 129 млрд. масок и 65 млрд. пластиковых перчаток, причем «значительная часть» их  попадает в мировой океан.

Каждый год Калифорнийская береговая комиссия проводит субботник, привлекая для этого тысячи добровольцев. Мероприятие, обычно занимающее один день, в этом году проводилось в течение всего сентября, и после его завершения комиссия сообщила, что из парков, ручьев, пляжей и других общественных мест было вывезено 70 тыс. фунтов (чуть менее 32 тыс. кг — прим. ИноТВ)  мусора. Около 75% отходов содержали пластик. В основном это были предметы одноразового использования, такие как маски, соломинки, бутылки с водой и контейнеры для еды.

Неожиданностью стало то, что маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты заняли 12-е место из 50 категорий утилизируемого мусора. В штате, где 80% океанского мусора поступает с суши, эти предметы никогда раньше не поступали в океан в таком количестве, чтобы им потребовалась собственная категория.

«Это вообще не должно быть на земле, это должно быть на вашем лице»,  — говорит руководитель программы прибрежной комиссии по борьбе с морским мусором Эбен Шварц. По его словам, большинство синтетических материалов, особенно пластик, потенциально могут выбрасывать химические вещества в окружающую среду, и в результате разрушать пищевую цепочку.

Как отмечает издание, Калифорния — штат, который пытается относиться к загрязнению пластиком всерьёз, иногда рискуя стать объектом шуток. В штате, к примеру,  действует закон, обязывающий рестораны предоставлять пластиковые соломинки только по запросу. Однако в этом году законодатели не поддержали гораздо более жёсткое предложение, которое потребовало бы сокращения использования одноразового пластика на 75 процентов в течение следующего десятилетия. Скорее всего, позднее законопроект вернётся на рассмотрение.

Муниципалитеты, расположенные вокруг Залива Сан-Франциско действуют ещё более агрессивно, замечает газета. В Сан-Франциско, Окленде и Беркли запрещены пластиковые соломинки, многие из которых попадают в воду, По оценкам специалистов по охране окружающей среды Сан-Франциско, до вступления правил в силу  в заливе ежегодно оказывалось около миллиона пластиковых соломинок. В Беркли почти все предметы, обычно сопровождающие еду на вынос, от упаковок кетчупа до пластиковой посуды, предоставляются только по запросу.

Выброшенные маски и перчатки, в значительной степени подорвали прогресс, достигнутый этими мерами, констатирует Washington Post. «Теперь это повсюду», — сетует 62-летний Гонсало Круз, который собирает мусор на улицах Оклендского района Фрутвейл. При этом, «с каждым днем их становится все больше», уверяет он.
 



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