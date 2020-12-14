Богатые страны скупают вакцины, забыв о международной солидарности

14.12.2020, 11:34, Новости дня

Некоторые государства, включая Британию, членов ЕС и Канаду, уже несколько месяцев активно приобретают потенциальные средства от коронавируса. Такие избыточные закупки могут привести к тому, что многие развивающиеся страны могут не получить необходимых вакцин и остаться один на один с заболеванием, пишет CNN.



Reuters

Впереди предстоят тяжёлые месяцы. Но выпуск первой вакцины от COVID-19 в рекордно короткие сроки и вероятное одобрение других — поворотный момент для стран, которые смогут позволить себе эти лекарства.

Однако представители здравоохранения в развивающихся странах смотрят на ситуацию иначе. Для них это суровое напоминание о том, что гонка за победой над смертоносной пандемией усилит разделение между бедными и богатыми государствами, пишет CNN.

По словам телеканала, горстка богатых стран, включая Британию и членов ЕС, уже несколько месяцев активно скупают вакцины. Они заключают двусторонние сделки с фармацевтическими компаниями на миллиарды долларов.

Несколько государств уже предварительно заказали гораздо больше вакцин, чем им необходимо. Некоторые из них приобрели достаточно доз, чтобы привить своих граждан трижды, считает CNN со ссылкой на данные организации People’s Vaccine Alliance.

Одно только канадское правительство купило достаточно препаратов, чтобы вакцинировать своих граждан пять или даже шесть раз. В Оттаве оправдывают такое решение тем, что не все приобретаемые вакцины могут быть одобрены для дальнейшего использования.

Между тем, по данным People’s Vaccine Alliance, пока самые богатые страны мира «охотно разбирают предложения» фармацевтических компаний, в следующем году почти 70 бедных государства смогут вакцинировать в лучшем случае каждого десятого, обращает внимание CNN.

«Прискорбно, что, несмотря на намерение добиться справедливости во всём мире, безраздельно правит бал этот вакцинный национализм», — заявил телеканалу профессор Кейптаунского университета Грегори Хасси, который консультирует власти ЮАР по вопросам борьбы с COVID-19.

По мнению главы Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, неспособность бедных стран получить доступ к вакцинам будет иметь «катастрофические последствия». «Момент глобальной солидарности и сотрудничества, о котором столько говорили, настал. Перед нами лакмусовая бумажка. Совершенно бессмысленно с моральной точки зрения, чтобы одни страны имели избыточное количество вакцин, а в других регионах мира их не было вовсе», — заявил он в интервью CNN.

Доктор Ричард Михинго, координатор по иммунизации и разработке вакцин Африканского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал, что понимает стремление стран обеспечить вакцинацию своих граждан. При этом он назвал двусторонние сделки «печальной реальностью».

Цель ВОЗ — вакцинировать 20% населения африканского региона к концу 2021-го. На более значительный охват континента может уйти два-три года. Это приведёт к тому, что болезнь будет усугубляться в странах, которые не смогли получить лекарства, уверен Михинго.

«Пока все не будут защищены, никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы живём во взаимосвязанном мире, и даже если эти страны смогут защитить себя, они будут жить на «острове». Нам нужен мир, в котором мы можем взаимодействовать. Не только в социальном, но и в экономическом плане», — добавил Михинго.

На его взгляд, долгосрочное воздействие любой задержки вакцинации в бедных странах приведёт к усилению глобального неравенства. Михинго предположил, что по мере того, как богатые страны начнут прививать своих граждан, вполне вероятно, для путешествий, учёбы и торговли станут необходимы вакцинные паспорта.

Таким образом развивающиеся страны могут оказаться отрезанными от остального мира, который начнёт открываться после пандемии. «Это напоминает мне старые времена апартеида, когда чернокожему африканцу требовался пропуск, чтобы выбраться из гетто и попасть в город. Заявления о том, что никто не остался позади, — в итоге оказывается пустым трёпом», — констатировал профессор Кейптаунского университета Хасси.