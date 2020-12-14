Женщин не забудьте – министр культуры Франции дополнила предложение Макрона о названиях улиц

14.12.2020, 11:34, Новости дня

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Министр культуры Франции Розлин Башло поддержала предложение президента Макрона использовать для названий улиц имена представителей этнических меньшинств и посоветовала ему добавить женщин в этот список, пишет Le Figaro. Как ранее заявил глава государства в интервью, «целая часть коллективной истории» не представлена во французской топонимике, поэтому он предлагает составить каталог «героев … темнокожей молодёжи» для помощи мэрам.



Reuters

В пятницу министр культуры Розлин Башло заявила, что в топонимике Франции не хватает женских имён, пишет Le Figaro. По словам Башло, к своей агитации за отражение «этнического разнообразия» в названиях улиц глава государства «должен был добавить женщин».

Как рассказала в интервью телеканалу BFM TV министр культуры, названия улиц выполняют «функцию памяти». Башло «видит только преимущества» в том, чтобы они носили имена «представителей этнических меньшинств», «женщин» и — «почему бы и нет» — «женщин—представительниц этнических меньшинств». Согласно исследованию международной женской ассоциации «Сороптимист», в 2014 году лишь 2% французских улиц носили имена женщин.

Как напоминает французская газета, в пятницу, 4 декабря, Эммануэль Макрон в интервью онлайн-платформе Brut высказался за то, чтобы «учёный совет» отобрал «300-500 имён» деятелей «из (мигрантских. — ИноТВ) кварталов или иммигрантов». Далее этот каталог предлагается представить мэрам, которые принимают решения о названиях улиц.

Хотя глава государства подчеркнул, что не верит в «cancel culture» («культуру отмены», которая стирает прошлое), он указал, что «целая часть нашей коллективной истории не представлена» в топонимике. По его мнению, «герои … целой части темнокожей молодёжи» из Северной Африки не «признаны» во Франции.

Как пишет в заключение Le Figaro, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен раскритиковала слова президента, которые она назвала «расистскими» и «сепаратистскими». В то же время, указала Ле Пен, 9 декабря во время заседания Совета министров был представлен законопроект, «укрепляющий соблюдение республиканских принципов».