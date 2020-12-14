Британского депутата призвали заплатить за грехи предков-рабовладельцев

14.12.2020, 11:34, Новости дня

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Организация Карибское сообщество (Caricom) потребовала, чтобы состоятельный член британского парламента Ричард Дракс выплатил репарации за то, что его семья в течение 200 лет использовала труд рабов на сахарной плантации в Барбадосе. В ответ политик выразил сожаление за поведение своих далёких предков, но заявил, что не собирается нести за них ответственность, передаёт The Guardian.



Wikimedia

От богатого британского парламентария потребовали выплатить репарации за участие его семьи в работорговле в Карибском бассейне. Поводом для призывов послужила появившаяся в СМИ информация о том, что теперь политик контролирует плантацию, на которой почти 400 лет назад его предки создали первую в Британской империи сахарную плантацию, где использовался подневольный труд, пишет The Guardian.

Как поясняет издание, депутат-тори от Южного Дорсета Ричард Дракс унаследовал 250-гектарную плантацию Дракс-холл на Барбадосе от своего отца, который умер в 2017 году. При этом политик всё ещё не внёс информацию о земле или находящемся на её территории имуществе в парламентский реестр.

В то же время официальные источники в Бриджтауне, Барбадос, подтвердили The Guardian, что депутат теперь управляет Дракс-холлом. Один документ показывает, что в феврале он оформил плантацию в качестве бизнеса в местной Регистрационной палате на своё полное имя.

На днях ведущие деятели в репарационной комиссии организации Карибское сообщество (Caricom) назвали Дракс Холл «местом преступления» и «полем смерти», где из-за ужасных условий содержания с 1640 по 1836 годы погибли десятки тысяч рабов-африканцев. Предки депутата также владели плантацией на Ямайке, которую они продали в XVIII веке.

Видный барбадосский исследователь рабства Хилари Беклз заявил, что политик должен признать, что его семья получила своё состояние благодаря рабству. «Если бы сейчас передо мной оказался Ричард Дракс, я бы сказал: «Мистер Дракс, народ Барбадоса и Ямайки имеет право на возмещение ущерба», — отметил он.

«Когда я сегодня проезжаю через Дракс-холл и его окрестности, я отчётливо ощущаю, что нахожусь на огромном поле смерти с безымянными могилами», — добавил Беклз. По словам историка, труд чернокожих рабов принёс миллионы многим представителям английской элиты, но предки депутата эксплуатировали его гораздо дольше, чем другие.

«На протяжении столетий богатство, которое должно было остаться на Барбадосе, разграблялось и вывозилось, — заявил представитель островного государства в Caricom Дэвид Комишнг. — Это было преступлением против человечности, и мы возлагаем на него [Дракса] и его семью моральную ответственность внести свой вклад в усилия по возмещению ущерба».

Как и многие его предки, Дракс — депутат от графства Дорсет и, вероятно, самый богатый землевладелец в палате общин. Он владеет 5,6 тыс гектар сельскохозяйственных угодий и лесов. Информация о доходах с его владений не доступна широкой общественности. Но известно, что их контролируют не менее шести трастов и других несвязанных меж собой финансовых организаций, обращает внимание The Guardian.

По словам издания, на Барбадосе до наших дней сохранился внушительный дом семейства Драксов, построенный около 1650 года, который считается самым старым зданием в западном полушарии. Более того, на плантации продолжают выращивать сахар.

Дракс редко комментирует историю рабовладения своей семьи. В одном из своих интервью во время выборов в парламент 2010 года он подчеркнул, что не отвечает за то, что «происходило 300 или 400 лет назад», и предположил, что эту информацию тиражируют его политические противники.

«Я хорошо осведомлен о работорговле в Вест-Индии, и роль, которую сыграл в ней мой очень далёкий предок, вызывает глубокое сожаление. Но сегодня никто не может нести ответственность за то, что произошло много сотен лет назад. Это часть истории страны, из которой мы все должны извлечь уроки», — заявил Дракс накануне.

Тем не менее барбадосский историк Беклз придерживается иного мнения. «Ричард Дракс не должен отвечать, что это вопрос его не касается, ведь он является владельцем и наследником. Они должны выплатить репарации», — уверен он.