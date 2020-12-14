Экземпляр Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series выставили на продажу

14.12.2020, 11:32, Новости дня

Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series представляет собой одну из самых известных моделей немецкого автопроизводителя, выпущенных ограниченным тиражом.

Недавно один из экземпляров указанной модели был выставлен на продажу. Рассматриваемый образец CLK63 AMG Black Series изначально был доставлен производителем клиенту из США. Последний приобрел транспортное средство четыре года назад. Управление данным автомобилем может стать полноценным хобби, поскольку удовольствие, получаемое от этого процесса, для практически любого водителя будет достаточно большим.

Пробег выставленного на продажу транспортного средства составляет менее 9,5 тыс. миль (15288 километров). Автомобиль окрашен в арктический белый цвет и оснащен заводскими 19-дюймовыми кол`сами с шинами Nitto Invo размером 265/30 спереди и 285/30 сзади.

На сайте аукциона Bring A Trailer, который занимается продажей транспортного средства, указано, что краска находится в отличном состоянии, но на некоторых частях арок заднего крыла заметны так называемые дорожные высыпания.

В салоне выставленного на продажу автомобиля установлены ковшеобразные спортивные сиденья, обтянутые черной кожей, и рулевое колесо с плоским дном. Продавец говорит, что на машине ездили не очень часто, но заводили её регулярно, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Транспортное средство приводит в движение двигатель V8, объем которого равен 6,2 литра, а уровень мощности составляет 507 лошадиных сил. В августе нынешнего года на мотор были установлены новые свечи зажигания и воздушный фильтр. Тогда же были заменены тормозная и охлаждающая жидкости.

Немецкий производитель выпустил всего 500 экземпляров CLK63 AMG Black Series, а это значит, что тем, кто ищет редкую модель AMG, которая может оказаться предметом коллекционирования в ближайшие годы, выставленный на продажу автомобиль подходит.