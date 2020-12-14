Полицейский застрелил мужчину на охоте под Петербургом

14.12.2020, 11:26, Новости дня

Мужчина, в которого выстрелил полицейский на охоте, скончался в больнице в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил представитель регионального главка МВД.

«13 декабря около трех часов дня в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об огнестрельном ранении недалеко от песчаного карьера в поселке Ольшаники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время охоты один из охотников промахнулся и ранил другого 59-летнего мужчину. Стрелявшим оказался сотрудник УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, пострадавший скончался в больнице. Назначена служебная проверка.

Напомним, в январе житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после того, как по неосторожности убил своего сына во время охоты – мужчина принял его за волка.