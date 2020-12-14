 

Россия на год продлила продовольственное эмбарго

14.12.2020, 11:26, Новости дня

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», – цитирует текст документа РИА «Новости».

Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.



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