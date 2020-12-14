Кто такая курица? – Личное мнение

14.12.2020, 11:22, Разное

Я так давно и так часто использую слово «курица» в блоге, что, пожалуй, пришло время пояснить, каких именно женщин я отношу к этой, увы, многочисленной категории.



Фото: Соцсети

В стаю пернатых женщина попадает не на основании её статуса, веса, материального или семейного положения.

Лишний вес не делает тебя курицей. Семейная ипотека не делает тебя курицей. Работа в офисе или сидение дома в декрете не делает тебя курицей.

Курицей тебя делают твои ценности.

Если твоя жизнь протекает на материально-бытовом уровне, если хаотичная скупка говна в «дьютифри» — непременная составляющая каждой твоей поездки заграницу, где главным развлечением для тебя является шопинг, если лучший подарок для тебя — это то, что можно напялить на себя, поставить на полку или в гараж, то ты — типичная курица.

И неважно, какого размера у тебя жопа, если ценности твои — сугубо мещанские.

Вот я — не курица, мне — срать на материальные ценности. Мне не нужны ни шубы, ни машины, ни цацки. Я не принимаю никаких материальных подарков.

Лучший подарок для меня — это впечатления, приключения, опыт.

Впрочем, я — взрослая, самостоятельная женщина и могу позволить себе сказать окружающим: «Не дарите мне хлам! Дарите мне приключения!»

Кого мне жаль, так это детей. Ребятишек заваливают материальным говном мамы-курицы, бабушки-курицы, подруги мам — тоже, разумеется, курицы, а они ничего не могут этому возразить.

У современных детей комнаты захламлены игрушками, а тупые родственнички всё продолжают тащить машинки, куклы, плюшевых медведей, зайцев и прочих персонажей, которыми девчонки и мальчишки уже давно пресытились.

Вместо того, чтобы делать что-то вместе со своими детьми, вы суёте им игрушки! Больше игрушек! Разных! Ещё больше! Так вы пытаетесь заглушить чувство вины от того, что вы не проводите с детьми время.

И в этих своих переполненных игрушечных царствах современные дети катастрофически одиноки. Особенно те, у кого нет братьев и сестёр, близких по возрасту.



Фото: istockphoto.com

Переставайте быть курицами. Хватит заваливать детей своими куриными подарками. Дарите детям приключения, опыт, впечатления!

Созидайте вместе с ними! Смейтесь! Делайте что-то вместе!

Всем детям своих друзей я буду дарить в этом году наборы для выпечки Сделай бокс. Я о них уже рассказывала. Теперь у ребят появились ещё и прикольные новогодние боксы.

Смотрите, какие красивые смешные капкейки «2020 Гудбай!» и заснеженные ёлочки!

Очаровательные новогодние капкейки «2020 Гудбай!» — очень символичное название, правда? Вы с лёгкостью сможете приготовить их, даже если не вставали к плите никогда.

Как и в других наборах, здесь есть всё необходимое для приготовления капкейков: от формочек и кондитерского мешка до безглютеновой смеси для теста, готовой глазури в тюбиках и пошаговой инструкции с картинками. Но самое замечательное в нём — это забавный декор, которым вы сможете достойно попрощаться с 2020 годом! Изображения с туалетной бумагой (помните эту истерию в апреле?), социальной дистанцией, зумом, скайпом и вирусом — всем тем, чем запомнится этот странный год.

С таким актуальным десертом будет повод лишний раз себя и свою семью порадовать в новогодние праздники.

В наборах есть всё: от от формочек и кондитерского мешка до безглютеновой смеси для теста, готовой глазури в тюбиках и пошаговой инструкции с картинками.

Просто, удобно, красиво, а — главное! — весело. Дети вырастут, но у них навсегда сохранится в памяти вечер, когда они пекли с мамой или папой смешные капкейки и красивые ёлочки!

У компании «Домашняя кухня» есть и другие новогодние боксы.

Покажу!

Торт «Ёлочка» с маскарпоне, эскимо брауни или рождественский штоллен и ароматный глинтвейн с апельсинами, ванилью, корицей и другими пряностями.

Безе «Шапка Санты» и рождественское имбирное печенье. И тем, и другим, кстати, можно стильно украсить новогодний стол!

Увы, мои пернатые подруги не хотят заниматься собственными детьми и отделываются от них куклами и айпадами, но я их заставлю быть нормальными матерями: пусть вместе пекут печенья и веселятся. Будет что вспомнить!

Впрочем, наборы для выпечки можно дарить и взрослым. Это очень необычный, новогодний, совершенно не замусоленный подарок.

Заказать новогодние и другие праздничные «Сделай боксы» можно здесь. Ещё «Сделай боксы» есть на WildBerries и на OZON. Посмотреть на них — в Инстаграме.

Не будьте курицами! Будьте женщинами, которым и с которыми по-настоящему интересно жить! Детям, мужьям, близким.

А кто из вас тут немного курица? Кто узнал себя и свои набеги на дьютифри?

Ну-ка, признавайтесь, а ещё продолжите фразу: «Лучший подарок для меня — это…»