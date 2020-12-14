 

Мнение: Автобус, стой, раз-два

14.12.2020, 11:06, Разное

В связи с внезапно вспыхнувшей заботой Путина о народе правительство, которому дали десять дней на решение проблем с ценами и зарплатами, готовится принять самое простое решение – заморозить цены. На три месяца. Чем-то это напоминает старый анекдот: “Товарищ прапорщик, остановите автобус” – “Автобус, стой, раз-два”.

Практическая ценность от заморозки нулевая – даже если сейчас цены встанут, через три месяца они "доберут" свое резким подъемом. Но власти нужно именно сейчас продемонстрировать заботу, а потому принимается бессмысленное по своей сути решение. Проблема не в ценах, а в ужасающей нищете населения, которое грабят те же самые люди, которые демонстрируют свою заботу о нем. Однако поставить вопрос хотя бы о снижении нормы воровства власть совершенно не намерена – не для того братва приватизировала страну, чтобы там что-то уменьшать для себя.

Источник: Эль Мюрид



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