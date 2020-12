Меган Маркл впервые появилась на телевидении после новости о потере ребенка

14.12.2020, 11:04, Разное

В конце ноября издание The New York Times опубликовало очень личное эссе Меган Маркл, в котором герцогиня впервые рассказала о выкидыше и о том, как они с Гарри переживали этот тяжелый в их жизни момент. Вчера Меган стала гостей программы CNN Heroes: An All-Star Tribute, где отметила заслуги людей, которые старались помогать нуждающимся во время пандемии.

Меган МарклКогда в марте нас настиг COVID-19, наша жизнь изменилась. Для многих семей последствия пандемии были катастрофическими, многие столкнулись с вопросом, как прокормить свою семью. Эта разрушительная реальность показала нам и другие стороны жизни, а именно – силу человеческого духа, желание помочь другим в трудные времена. Люди не остались в стороне, когда их соседи голодали,- заявила Меган, отметив, что горда чествовать таких героев, которые находятся среди нас:

Мы чествуем этих незаметных героев, некоторых из которых я знаю, а другим мы аплодируем издалека. Эти люди встали и позаботились о благополучии наших сообществ. Они позаботились о том, чтобы окружающие не страдали в изоляции. И они показали нам, что даже в самые темные времена у нас есть сила напомнить кому-то еще, что надежда есть, и все будет хорошо.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7Hpic.twitter.com/jnPzPtmBGx

— CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

В благотворительных инициативах во время пандемии участвовала и сама Меган вместе с принцем Гарри. Например, они стали волонтерами проекта Project Angel Food. Миссию выбрали сложную, но выполнимую – были курьерами по доставке еды для тяжелобольных жителей Лос-Анджелеса. Герцоги Сассекские позаботились и о британцах. Деньги, полученные благодаря трансляции церемонии их бракосочетания, – а это более 110 тысяч долларов – они передали благотворительной организации Feeding Britain, чтобы закупить питание для британских школьников на время вспышки коронавируса. Для этого Меган и Гарри связались с духовным главой Церкви Англии в Соединенном Королевстве архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, который проводил их свадьбу, и который также возглавляет Feeding Britain.

Принц Гарри и Меган Маркл