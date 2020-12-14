Мнение: О том, что получит Навальный в итоге – шокирующие фото внутри

14.12.2020, 11:00, Разное

По благодатной статье The Times, что российского оппозиционера Алексея Навального всемогущая ФСБ пыталась отравить дважды – и оба раза неудачно, не прошёлся уже только ленивый. Караул! Шок! Главная российская спецслужба травить разучилась! Куда катится эта страна?

Но настоящий шок – он не в этом. Он под катом…

На этом фото, сделанном в 180 км от Москвы, совсем не заброшенное здание! На самом деле, это фильтр-бокс 14-й поликлиники г. Рязани. И это не в глухой деревне происходит, это центр города. От этой прелести до областного Министерства здравоохранения меньше километра пешком, а по прямой так вообще метров 500.



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Внутри ничуть не лучше, чем снаружи: мерзость запустения. И в этих шоковых условиях работают врачи, которые принимают людей с повышенной температурой, обследуют их, диагностируют и выдают первичные назначения. Изрядная картина ужасающего состояния медицины в небогатых регионах богатой всем страны.

Да, такое не везде. Хотя вот в Омске, где Алексея navalny Навального «лечили» первоначально, его спутники тоже зафиксировали полуразрушенный туалет и прочие убожества региональной больнички. Между прочим, одной из лучших в городе.

А по Рязани вот ещё какая пикантная деталь имеется. Данную поликлинику возглавляет победитель губернаторского кадрового конкурса. Три года в Рязани тестировали претендентов и из 60 тыс. участников отобрали 30 лучших. Про тех, кто не стал победителем, но был назначен на руководящие должности по принципу землячества или верности даже и сказать-то нечего на этом фоне.

Да, кадры решают всё. Если нет нормальных кадров, то неоткуда взяться и нормальной системе управления хозяйством поликлиники, больницы, региона. Но кадры из ниоткуда не возьмутся, нужна система поэтапной их подготовки, отбора, карьерных лифтов. Ничего из этого в российской реальности, особенно региональной, не слишком заметно. Оттого всё закономерно…

И вот, допустим, каким-то чудом нынешняя коррумпированная верхушка будет повержена, а к власти придёт неподкупный и принципиальный Алексей Навальный. Что он получит в итоге? Полунищую, полуразваленную, полувымирающую страну с агрессивно-пассивным населением, сотнями тысяч некомпетентных и жадных чиновников, истощившимися нефтяными доходами – полупроеденными-полуразворованными, но с безумной жаждой перемен? И что с ней делать – такой?

Допустим даже, лучшие экономисты мира напишут ему гениальнейший план на десятки лет вперёд, как построить Прекрасную Россию Будущего. Кто строить-то будет, причём на позициях каменщика, сварщика, плотника? Откуда брать на стройку компетентных и честных? Как замотивировать их не свалить?

У кого есть идеи?