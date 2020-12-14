 

Автолюбителям стал доступен финансовый супермаркет на заправках BP

14.12.2020, 10:58, Разное

Продукты и услуги консолидированы в программе лояльности “Мир привилегий”. Она позволяет клиентам получать баллы по программе BP Club при заправке топливом на МАЗК BP, покупать товары с кэшбэком, получать кредитные и страховые продукты на МАЗК.

Проконсультироваться и получить услугу можно за 5-10 минут. Клиентов обслуживают финансовые консультанты. Они прошли подготовку и сдали экзамен. Профессионализм консультантов гарантирует высокое качество обслуживания.

При подключении дебетовой кобрендинговой карты “Мир Привилегий МКБ BP CLUB” пользователю становится доступен весь функционал бонусной программы. Можно получать баллы BP Club за оплату топлива и даже заправляться, не выходя из автомобиля. Кроме того, клиент может оплачивать покупку топлива для родных и близких, которые находятся на любых заправках BP.

На фоне распространения современных цифровых сервисов карта “Мир Привилегий МКБ BP CLUB” становится все более популярной. Влияние оказывает и пандемия коронавируса. Стремясь обезопасить себя и близких, клиенты все чаще выбирают дистанционные услуги.

Кобрендинговая карта “Мир Привилегий МКБ BP CLUB” вобрала в себя преимущества дебетовой карты МКБ и программ лояльности BP CLUB платежной системы “Мир”. Среди них – бесплатное годовое обслуживание, доход на остаток – 4%, начисление баллов BP CLUB за заправку до 5%, покупки у партнеров до 20% баллами и другие преимущества.

В удаленных точках продаж услуги и возможности “Мир Привилегий МКБ BP CLUB” становятся еще доступнее. Клиенты смогут заправить автомобиль, перекусить в кафе, получить консультацию у финансового менеджера.

Ранее Московский кредитный банк объявил о создании цифровой платформы “МКБ Инвестиции”. Сервис предназначен для частных инвесторов. Они смогут воспользоваться единой линейкой продуктов на основе брокерского обслуживания, доверительного управления и инвестиционного консультирования.

Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.



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