 

В Роспотребнадзоре рассказали о малоизвестных правилах хранения мандаринов

14.12.2020, 10:58, Разное

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора поделились важными рекомендациями по хранению мандаринов. Эти правила помогут увеличить срок годности праздничного лакомства.

В первую очередь эксперты советуют смазать кожуру мандаринов растительным маслом. После этого их следует поместить в отдел холодильника, где температура составляет не менее шести градусов тепла. Кроме того, следует хранить плоды в сетке, а не в пакете. Также в Роспотребнадзоре рекомендует не отрывать от них листья, передает телеканал “360”.



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