 

Олег Газманов озвучил сумму, которую тратит ежемесячно на содержание персонала

14.12.2020, 10:56, Разное

Во время съемок программы «Звезды сошлись» Олег Газманов рассказал, сколько он ежемесячно тратит на содержание персонала и музыкантов. 69-летний певец озвучил сумму, в которую ему обходятся сотрудники.
Олег Газманов признался, что во время пандемии он никого не уволил, так как считает, что нельзя бросать людей в беде. По словам артиста, за свою творческую деятельность он прилично заработал, поэтому в состоянии пережить этот трудный период. Певец признался, что сам может придерживаться «спартанского образа жизни» и занашивать джинсы до дыр. Недавно супруга предложила ему приобрести новый пуховик на зиму, но он сомневается, так как вполне доволен старым. Олег Газманов даже пытается отговорить возлюбленную от этой затеи.

Артист пояснил в студии программы «Звезды сошлись», что каждый месяц на заработные платы персонала у него уходит 350 тысяч рублей. На Олега Газманова работает водитель, звукорежиссер и пять музыкантов. Кроме этого, знаменитость признался, что никогда в своей жизни не увольнял домработников. Однако, он уверен, что нужно уметь расставаться с людьми, которые помогали по дому, цивилизованно, информирует ГлобалМСК.



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