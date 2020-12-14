 

«Устала от боли»: Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова готовится к новой операции

14.12.2020, 10:56, Разное

В интервью актриса Виктория Тарасова призналась, что уже полгода мучается от сильных болей в плече. Травму звезда «Глухаря» получила во время благотворительной акции и теперь готовится к новой операции.
Артистка во всем помогает волонтерам, поэтому сама вызвалась разгружать ящики с помидорами. В результате она травмировала руку и начала испытывать сильные боли. Виктория Тарасова решилась на хирургическое вмешательство, но оно не помогло, поэтому вскоре актриса вновь обратится к хирургам. У нее в руке происходит щелчок, после чего возникает боль, которая не проходит сутки и отдает в область груди. Актриса старается теперь не делать резкие движения, но не всегда это у нее получается. Например, после спектакля она все выходные пролежала на обезболивающих препаратах.

Виктории Тарасовой пришлось вновь обратится к врачам. Ее направили на 3D-МРТ и УЗИ, но специалисты не могли выявить конкретную проблему. Помог актрисе травматолог, который понял, что во время проведения первой операции у нее образовался рубец, который и провоцирует появление боли. Поэтому, вскоре ее ждет новое хирургическое вмешательство. Пока больницы закрыты из-за коронавируса, а Виктория Тарасова хотела бы сделать операции как можно быстрее. Мать артистки просит ее подождать до января, так как 2020 год високосный и уже принес много потерь и бед.



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