Боярский и Стоянов рекомендовали россиянам поставить прививку от коронавируса

14.12.2020, 10:56, Разное

Российские артисты Михаил Боярский и Юрий Стоянов выступили за вакцинацию от коронавируса. Они призвали россиян последовать их примеру, поскольку только данным методом, по их мнению, можно одолеть пандемию коронавируса.

Юрий Стоянов, известный по юмористической передаче «Городок», заявил, что он поставил себе прививку от коронавируса еще в октябре. Вакцинацию он назвал единственным способом борьбы с коронавирусом. А всем скептикам и сомневающимся комик порекомендовал посмотреть сериал «Эпидемия», снятый режиссером Павлом Костомаровым.

Солидарным со Стояновым оказался Михаил Боярский. Однако петербургский актер еще только собирается прививаться, но в целом к этой процедуре он относится положительно. Вместе с ним вакцинироваться хочет его супруга Лариса Луппиан. Стоит отметить, что Николай Дроздов отказался ставить прививку от коронавируса, сославшись на свой возраст, когда подобные процедуры могут привести к плачевным последствиям.