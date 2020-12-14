 

Боярский и Стоянов рекомендовали россиянам поставить прививку от коронавируса

14.12.2020, 10:56, Разное

Российские артисты Михаил Боярский и Юрий Стоянов выступили за вакцинацию от коронавируса. Они призвали россиян последовать их примеру, поскольку только данным методом, по их мнению, можно одолеть пандемию коронавируса.
Юрий Стоянов, известный по юмористической передаче «Городок», заявил, что он поставил себе прививку от коронавируса еще в октябре. Вакцинацию он назвал единственным способом борьбы с коронавирусом. А всем скептикам и сомневающимся комик порекомендовал посмотреть сериал «Эпидемия», снятый режиссером Павлом Костомаровым.

Солидарным со Стояновым оказался Михаил Боярский. Однако петербургский актер еще только собирается прививаться, но в целом к этой процедуре он относится положительно. Вместе с ним вакцинироваться хочет его супруга Лариса Луппиан. Стоит отметить, что Николай Дроздов отказался ставить прививку от коронавируса, сославшись на свой возраст, когда подобные процедуры могут привести к плачевным последствиям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Екатерина Волкова почтила память Бориса Клюева через 40 дней после его смерти

01.11 / “АвтоВАЗ” изменил передние фары на Lada Granta

17.08 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

13.10 / Как часто можно есть фастфуд, не опасаясь за свою жизнь

04.11 / 6 великих тайн, которые до сих пор будоражат умы учёных

07.09 / Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать

05.11 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

18.08 / Дорожный шум ученые назвали вероятной причиной ожирения

12.11 / Мнение: Про турецких миротворцев в Нагорном Карабахе…

16.11 / Названы четыре симптома перенесенного коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска