 

“К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх”. Loboda попала в громкий скандал в РФ

14.12.2020, 10:44, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda не вышла на сцену на церемонии вручения премии “Золотой граммофон”. Об этом она сообщила в Instagram.

“Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии “Золотой граммофон”. Мы огромной командой две недели готовились к нашему выступлению. Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу”, – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В комментарии изданию Super.ru Loboda объяснила, что отказалась от выступления, поскольку организаторы премии включили в программу номер, который напоминал ее собственный, причем поставили их подряд.

Речь идет о номере певицы Мари Краймбрери, в котором, как и в номере Loboda, была задействована ванна.

“Две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванна, две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах… Я привлекла огромную команду, постановщика Олега Боднарчука. Я вызвала сюда эту команду из Киева, с тройными перелетами, пересадками, чтобы показать всю эту красоту. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя!” – заявила певица.

По словам Loboda, ее возмутил не сам факт, что на церемонии будет еще одна ванна, а что номера были друг за другом.

“Я считаю это неуважением по отношению к зрителю, непрофессионализмом, когда подряд идут два номера с одинаковым реквизитом. И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие в “Золотом граммофоне” просто невозможно. Я считаю, что мы, как артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и всевозможных съемках”, – заявила она.

Церемония вручения премии “Золотой граммофон” состоялась 12 декабря 2020 года в Москве.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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