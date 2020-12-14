14 декабря коллегия выборщиков проголосует за следующего президента и вице-президента США

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14.12.2020, 10:44, Новости дня

14 декабря в США коллегия выборщиков должна проголосовать за кандидатуры президента и вице-президента США по итогам голосования 3 ноября. Об этом сообщает CNN.

Выборщики будут голосовать в своих штатах, начиная с 10.00 по североамериканскому восточному времени (17.00 по Киеву).

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считались кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. По предварительным данным, по итогам всеобщего голосования Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, Трамп имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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