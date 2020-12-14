 

Эрдоган считает, что Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции

14.12.2020, 10:44, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что увязывать будущее тесных связей Турции и Европейского союза с амбициями пары государств является “в корне ошибочным подходом”. Об этом заявил на церемонии открытия кольцевой дороги Маниса-Акхисар, сообщило агентство Анадолу 12 декабря.

По мнению турецкого лидера, Евросоюз должен избавиться от влияния со стороны Греции и греческой общины Кипра. Анкара, по словам Эрдогана, всегда демонстрировала желание решить разногласия с ЕС за столом переговоров.

Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут, считает он. Вне зависимости от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе, пообещал президент.

Эрдоган привлек внимание к достижениям Турции последних 18 лет, подчеркнув, что во многом это связано с успешными реформами в области прав человека, экономики и совершенствованием законодательной базы.

Отношения Турции и Греции обострились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье, где в 2009 году обнаружили крупные нефтегазовые месторождения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ. Эрдоган считает, что Афины не соблюдают договоренности с Анкарой. По его словам, Греция сама возобновила буровые работы, вопреки соглашениям.

Первые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году. На Кипре тогда произошел госпереворот, страна разделилась на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Евросоюз в октябре обвинил Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС намекнул на санкции. Несмотря на это, 12 октября стало известно, что турецкое исследовательское судно Oruç Reis прибыло в Восточное Средиземноморье, чтобы продолжить исследования нефтяного шельфа. 

Европейский совет 11 декабря ввел дополнительные санкции против Турции из-за бурения в Восточном Средиземноморье, говорится в заключении, которое опубликовал представитель президента Евросовета Баренд Лейтс в Twitter. 

At #EUCO conclusions were adopted on Eastern Mediterranean pic.twitter.com/y7djq3BWRd

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 11, 2020

Анкара посчитала позицию некоторых стран Евросоюза по отношению к Турции предвзятой. В заявлении МИД Турции говорится, что санкции представляют угрозу для мира и стабильности в регионе.

“Мы отвергаем предвзятое и незаконное отношение по кипрскому, восточно-средиземноморскому, эгейскому и другим региональным вопросам, которые, как мы знаем, по существу не принимают большая часть стран ЕС”, – говорится в тексте заявлении.

Турецкое министерство считает, что большинство стран ЕС проголосовали за эти санкции из-за солидарности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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