Крымскую вакцину от коронавируса испытали на животных

14.12.2020, 10:32, Новости дня

Ученым Крымского федерального университета удалось достичь первых результатов в разработке вакцины от коронавируса: у подопытных животных сформировались антитела к двум формулам тестируемой вакцины, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог Владимир Оберемок.

«Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее. Кроме того, мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело», – цитирует РИА «Новости» вирусолога.

По его словам, вакцина работает, но говорить о ее эффективности пока рано, для этого необходимо провести еще комплекс исследований.

«Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением», – отметил Оберемок.

Он добавил, что ученым еще предстоит найти оптимальную дозу вакцины и оценить возможности побочного действия, только после этого можно будет перейти к клиническим испытаниям на человеке.

В октябре сообщалось, что ученые КФУ разработали новую вакцину от коронавируса. Одно из преимуществ созданной вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.