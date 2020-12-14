Охранник магазина в Сочи разбил машину посетителю без маски

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14.12.2020, 10:32, Новости дня

Полиция проводит проверку после заявления жителя Сочи о том, что охранник магазина разбил ему машину за визит без маски, сообщил представитель УВД города.

В интернете появилось видео, на котором охранник одного из магазинов в Сочи пытается догнать отъезжающий автомобиль и разбивает рукой боковое окно. Сообщается, что водитель, якобы зашел в магазин без маски, и ему отказали в обслуживании, а когда мужчина вышел к машине за маской, то один из охранников бросился на него и разбил автомобиль. На других кадрах виден мужчина с лицом в крови и ранами от разбитого стекла.

«В полицию обратился пострадавший мужчина. Материал по данному делу зарегистрирован, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Напомним, в начале декабря ВС подтвердил право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок.



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