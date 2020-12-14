Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова станут родителями

14.12.2020, 10:10, Разное

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров объявил о том, что в следующем году снова станет отцом. О грядущем пополнении в семье он рассказал в присущей ему манере – стихотворно, посвятив нежные строки своей жене Ольге Абрамовой. Если для него ребенок станет третьим – у него есть дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от Светланы Костицыной, то для Ольги – первым.

Ольга Абрамова и Сергей ШнуровС живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и ден,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой,- написал Шнуров, который не так давно посвящал Ольге еще один стих – в честь второй годовщины их свадьбы.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Шнуров расписался во дворце бракосочетания №1 на Английской набережной осенью 2018 года. Свадебная церемония прошла в обстановке строжайшей секретности. Шнуров и Абрамова подъехали к ЗАГСу в обеденный перерыв, вошли через черный вход и быстро ретировались. Для Сергея этот брак уже четвертый. Со своей последней супругой – Матильдой – он расстался летом 2018-го после 8 лет совместной жизни. 15 августа брак Шнуровых был официально расторгнут. А спустя месяц Сергей уже позировал фотографам с Ольгой Абрамовой. Впервые они появились вместе на церемонии “Человек года” GQ.

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров