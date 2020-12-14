 

Страшная и нелепая смерть: в Башкирии женщина застряла в заборе и умерла от холода

14.12.2020, 10:04, Разное

В Башкирии женщина умерла от переохлаждения, застряв в заборе. Её личность устанавливается.

О страшном инциденте, произошедшем в деревне Дёма в Чишминском районе республике, стало известно накануне. Жительницу нашли висящей на заборе из прутьев в неестественной позе и без признаков жизни. Чтобы выяснить причину и обстоятельства происшествия, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает “Москва 24”,



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

22.11 / Физик-теоретик утверждает, что люди овладеют телепатией и телекинезом

16.08 / Крисси Тейген рассказала о третьей беременности: отрицательный тест, много паники и никакого ЭКО

17.09 / Создатели «умной» зубной щетки из РФ выиграли национальный этап премии James Dyson Award

28.09 / Россияне стремительно нищают из-за коронавируса

05.10 / Российский «Гонец» лишился поддержки британской компании OneWeb

18.11 / Медики назвали главные симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии

11.11 / Жена Гогена Солнцева устроила истерику из-за купленного для нее гроба

10.09 / В Москве отменяют обязательную изоляцию на 14 дней при симптомах ОРВИ — оперштаб

09.08 / Гнев, рождающий чудовищ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска