 

Маткапитал разрешат тратить на родителей – подробности

14.12.2020, 10:04, Разное

В послании Федеральному собранию в 2006 году президент России Владимир Путин впервые заговорил о материнском капитале. Глава страны отметил, что женщина на несколько лет выпадает из трудовой деятельности после рождения ребенка.

Целью программы является повышение статуса женщины. Однако, как отметила Анна Маркс, нынешние ограничения по использованию средств материнского капитала не позволяют женщине реализовать себя.

По словам специалиста, за последние пять лет уровень рождаемости снизился в России на 23,7%. А это значит, что необходимо задействовать все возможные инструменты для повышении мотивации граждан.

Маркс предложила разрешить использовать материнский капитал на образование женщины. Она сможет повысить квалификацию или получить последипломное образование, сообщает издание “Известия”.

Как отметила эксперт, это не только приведет к росту рождаемости, но и укрепит положение женщины на рынке труда. Доходы семей вырастут, и тогда они смогут улучшить жилищные условия.

Инициативу об изменении правил использования средств материнского капитала поддержали в “Единой России” и СПЧ. Такой проект назвали своевременным, так как в период пандемии материальное положение многих семей ухудшилось.



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