Эксперты назвали ТОП-5 лучших фруктов в борьбе с запором

14.12.2020, 10:02, Разное

Эксперты по питанию рассказали, как бороться с запорами природными методами. Специалисты назвали ТОП-5 лучших фруктов для борьбы с этими расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Разлад перистальтики кишечника возникает чаще всего из-за малоподвижного образа жизни. Также вызвать запор способен неправильно сбалансированный рацион, в котором мало продуктов с клетчаткой. Недостаток в меню овощей и фруктов может привести к трудностям со стулом.

В список самых полезных для преодоления запоров продуктов входят апельсины. Также помогут победить расстройства ЖКТ яблоки, груши и бананы. Кроме того, эксперты включили в ТОП виноград и киви, богатые витаминами и клетчаткой.

Прокомментировали специалисты-диетологи и влияние на желудок и кишечник кофе. Однако польза у данного напитка проявляется полной мерой только при добавлении в него молока или сливок. Они, как пишет «Слово и дело», смягчают раздражающее влияние на ЖКТ.