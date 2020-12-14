Эксперты назвали ТОП-5 лучших фруктов в борьбе с запором

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14.12.2020, 10:02, Разное

Эксперты по питанию рассказали, как бороться с запорами природными методами. Специалисты назвали ТОП-5 лучших фруктов для борьбы с этими расстройствами желудочно-кишечного тракта.
Разлад перистальтики кишечника возникает чаще всего из-за малоподвижного образа жизни. Также вызвать запор способен неправильно сбалансированный рацион, в котором мало продуктов с клетчаткой. Недостаток в меню овощей и фруктов может привести к трудностям со стулом.

В список самых полезных для преодоления запоров продуктов входят апельсины. Также помогут победить расстройства ЖКТ яблоки, груши и бананы. Кроме того, эксперты включили в ТОП виноград и киви, богатые витаминами и клетчаткой.

Прокомментировали специалисты-диетологи и влияние на желудок и кишечник кофе. Однако польза у данного напитка проявляется полной мерой только при добавлении в него молока или сливок. Они, как пишет «Слово и дело», смягчают раздражающее влияние на ЖКТ.



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