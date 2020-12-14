 

Шукшина назвала размер гонораров за участие в скандальных ток-шоу

14.12.2020, 10:02, Разное

Российская актриса Мария Шукшина призналась, что за участие в скандальных передачах участники могут получать миллионы рублей. Гонорары выплачиваются гостям, экспертам, массовке и знаменитостям.
На сегодняшний день, по словам Марии Шукшиной, на телевидении наибольшим спросом пользуются передачи, в которых демонстрируют ссоры, дрязги, семейные разборки и клеветнические истории. Именно поэтому за участие в подобных программах организаторы могут платить колоссальные деньги.

Точную цифру Мария Шукшина называть не стала, лишь указав, что гонорары могут составлять миллионы рублей. Так, еще в 2019 году актриса заявляла, что ее дочери Анне Трегубенко заплатили 4 миллиона рублей, чтобы она пояснила о конфликте в звездной семье. Самой актрисе за подобную историю обещали заплатить 5 миллионов рублей.



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