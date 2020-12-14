Любовь Успенская потратила 10 тысяч долларов на психологическую помощь

14.12.2020, 10:02, Разное

Любови Успенской пришлось обращаться за помощью к психологу после ссоры с дочкой. На сеансы у специалиста знаменитая певица потратила 10 тысяч долларов.

Почти год Любовь Успенская не может найти общий язык с Татьяной Плаксиной. Конфликт королевы русского шансона и ее дочери сопровождался неоднократными обвинениями в адрес певицы, все это освещали многие отечественные СМИ. Плаксина заявила, что мать издевалась над ней и даже применяла физическую силу. Девушка перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты, и теперь родные люди общаются только посредством социальных сетей.

Все это очень пагубно сказывается на здоровье 66-летней артистки, она часто пьет различные лекарства и жалуется на плохое самочувствие. В середине ноября звезда эстрады вынуждена была обратиться к психотерапевту. По сведениям журналистов, несмотря не сложное положение из-за карантина, такие сеансы стоили Любови Успенской 10 тысяч долларов.

Однако указанные траты оказались не напрасными, и уже в начале декабря Успенская рассказала, что чувствует себя лучше. Тем не менее, по данным «Слова и дела», пока она не намерена прерывать лечебный курс. Также не оставляет артистка и творчества, регулярно записывая новые песни и клипы.